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Квартиры в Видземе, Латвия

Рига
1068
Юрмала
502
kekavas pagasts
20
Валка
6
Лигатне
6
Стренчи
6
Цесис
6
Валмиера
5
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1 721 объект найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством в Рига, Латвия
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством
Рига, Латвия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
1-комнатная квартира в новом жилом проекте на улице Стабу ЗДАНИЕ: + 7 этажей, 33 квартир…
€109,500
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством в Рига, Латвия
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством
Рига, Латвия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
1-комнатная квартира в новом жилом проекте на улице Стабу ЗДАНИЕ: + 7 этажей, 33 квартир…
€109,500
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Рига, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Просторная 4-комнатная квартира в новом квартале Lindenholma. Фотографии с мебелью из дем…
€275,000
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Рига, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Просторная 4-комнатная квартира в новом квартале Lindenholma. Фотографии с мебелью из дем…
€280,000
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Рига, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Просторная 4-комнатная квартира в новом квартале Lindenholma. Фотографии с мебелью из дем…
€280,000
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Рига, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Просторная 4-комнатная квартира с балконом в новом квартале Lindenholma. Фотографии с меб…
€265,000
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Рига, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Просторная 4-комнатная квартира с балконом в новом квартале Lindenholma. Фотографии с меб…
€270,000
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Рига, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Просторная 4-комнатная квартира с балконом в новом квартале Lindenholma. Фотографии с меб…
€265,000
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Рига, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Просторная 4-комнатная квартира с балконом в новом квартале Lindenholma. Фотографии с меб…
€270,000
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Рига, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Просторная 4-комнатная квартира с балконом в новом квартале Lindenholma. Фотографии с меб…
€295,000
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Рига, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Просторная 4-комнатная квартира с балконом в новом квартале Lindenholma. Фотографии с меб…
€275,000
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Рига, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Просторная 4-комнатная квартира в новом квартале Lindenholma. Фотографии с мебелью из дем…
€265,000
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Рига, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Просторная 4-комнатная квартира с балконом в новом квартале Lindenholma. Фотографии с меб…
€265,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Рига, Латвия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рига, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Продаётся квартира в Межапарке с видом на озеро Светлая и тёплая трёхкомнатная квартира с…
€210,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с интернетом в Рига, Латвия
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с интернетом
Рига, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
2-комнатная квартира в центре города Подходит как для жизни, так и как инвестиционный обьек…
€115,000
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Рига, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Просторная 4-комнатная квартира в новом квартале Lindenholma. Фотографии с мебелью из дем…
€275,000
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Рига, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
4-комнатная квартира с балконом в новом квартале Lindenholma. Фотографии с мебелью из дем…
€295,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с интернетом, с подведенным электричеством в Рига, Латвия
Квартира 2 спальни с мебелью, с интернетом, с подведенным электричеством
Рига, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
3-комнатная квартира в центре города Квартира: - Начат ремонт, будут поменяны полы, и де…
€119,800
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Рига, Латвия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рига, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Kern Residence - 3х комнатная квартира в новом проекте в Тихом центре. Свежий ремонт, по…
€360,000
Квартира 4 спальни с лифтом, с интернетом, с подведенным электричеством в Рига, Латвия
Квартира 4 спальни с лифтом, с интернетом, с подведенным электричеством
Рига, Латвия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 275 м²
Блауманя 6 - 2х этажный пентхаус с террасой и видом на город - современный дизайн интерье…
€660,000
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством в kekavas pagasts, Латвия
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством
kekavas pagasts, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Продается 3-комнатная квартира в зеленом месте с развитой инфраструктурой. - Планировка: …
€185,000
Квартира 3 спальни с лифтом, с гаражом, с интернетом в Рига, Латвия
Квартира 3 спальни с лифтом, с гаражом, с интернетом
Рига, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Panorama Plaza - 3 башня - 2024. Открыты резервации. 4-комнатная квартира в новом проект…
€299,491
Квартира 2 спальни с лифтом, с гаражом, с интернетом в Рига, Латвия
Квартира 2 спальни с лифтом, с гаражом, с интернетом
Рига, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Panorama Plaza - 3 башня - 2024. Открыты резервации. 3-комнатная квартира в новом проект…
€278,765
Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, с интернетом в Рига, Латвия
Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, с интернетом
Рига, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Panorama Plaza - 3 башня - 2024. Открыты резервации. 2-комнатная квартира в новом проект…
€206,224
Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, с интернетом в Рига, Латвия
Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, с интернетом
Рига, Латвия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Panorama Plaza - 3 башня - 2024. Открыты резервации. 1-комнатная квартира в новом проект…
€133,683
Квартира 3 спальни с лифтом, с гаражом, с интернетом в Рига, Латвия
Квартира 3 спальни с лифтом, с гаражом, с интернетом
Рига, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Panorama Plaza - 3 башня - 2024. Открыты резервации. 4-комнатная квартира в новом проект…
€278,765
Квартира 2 спальни с лифтом, с гаражом, с интернетом в Рига, Латвия
Квартира 2 спальни с лифтом, с гаражом, с интернетом
Рига, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Panorama Plaza - 3 башня - 2024. Открыты резервации. 3-комнатная квартира в новом проект…
€258,039
Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, с интернетом в Рига, Латвия
Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, с интернетом
Рига, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Panorama Plaza - 3 башня - 2024. Открыты резервации. 2-комнатная квартира в новом проект…
€185,498
Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, с интернетом в Рига, Латвия
Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, с интернетом
Рига, Латвия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Panorama Plaza - 3 башня - 2024. Открыты резервации. 1-комнатная квартира в новом проект…
€118,138
Квартира 3 спальни с лифтом, с гаражом, с интернетом в Рига, Латвия
Квартира 3 спальни с лифтом, с гаражом, с интернетом
Рига, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Panorama Plaza - 3 башня - 2024. Открыты резервации. 4-комнатная квартира в новом проект…
€263,220

Типы недвижимости в Видземе

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Видземе, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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