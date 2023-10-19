ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Латвия
Видземе
Квартиры
Квартиры в Видземе, Латвия
Рига
1068
Юрмала
502
kekavas pagasts
20
Валка
6
Лигатне
6
Стренчи
6
Цесис
6
Валмиера
5
Мазсалаца
5
Сигулда
5
Кекава
4
Olaines pagasts
3
Показать больше
Показать меньше
Квартира
Очистить
1 721 объект найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством
Рига, Латвия
1
1
28 м²
1-комнатная квартира в новом жилом проекте на улице Стабу ЗДАНИЕ: + 7 этажей, 33 квартир…
€109,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством
Рига, Латвия
1
1
28 м²
1-комнатная квартира в новом жилом проекте на улице Стабу ЗДАНИЕ: + 7 этажей, 33 квартир…
€109,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
4
2
99 м²
Просторная 4-комнатная квартира в новом квартале Lindenholma. Фотографии с мебелью из дем…
€275,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
4
2
99 м²
Просторная 4-комнатная квартира в новом квартале Lindenholma. Фотографии с мебелью из дем…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
4
2
99 м²
Просторная 4-комнатная квартира в новом квартале Lindenholma. Фотографии с мебелью из дем…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
4
2
99 м²
Просторная 4-комнатная квартира с балконом в новом квартале Lindenholma. Фотографии с меб…
€265,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
4
2
99 м²
Просторная 4-комнатная квартира с балконом в новом квартале Lindenholma. Фотографии с меб…
€270,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
4
2
100 м²
Просторная 4-комнатная квартира с балконом в новом квартале Lindenholma. Фотографии с меб…
€265,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
4
2
100 м²
Просторная 4-комнатная квартира с балконом в новом квартале Lindenholma. Фотографии с меб…
€270,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
4
2
102 м²
Просторная 4-комнатная квартира с балконом в новом квартале Lindenholma. Фотографии с меб…
€295,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
4
2
100 м²
Просторная 4-комнатная квартира с балконом в новом квартале Lindenholma. Фотографии с меб…
€275,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
4
2
100 м²
Просторная 4-комнатная квартира в новом квартале Lindenholma. Фотографии с мебелью из дем…
€265,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
4
2
100 м²
Просторная 4-комнатная квартира с балконом в новом квартале Lindenholma. Фотографии с меб…
€265,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рига, Латвия
3
1
121 м²
Продаётся квартира в Межапарке с видом на озеро Светлая и тёплая трёхкомнатная квартира с…
€210,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с интернетом
Рига, Латвия
2
1
42 м²
2-комнатная квартира в центре города Подходит как для жизни, так и как инвестиционный обьек…
€115,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
4
2
99 м²
Просторная 4-комнатная квартира в новом квартале Lindenholma. Фотографии с мебелью из дем…
€275,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
4
2
102 м²
4-комнатная квартира с балконом в новом квартале Lindenholma. Фотографии с мебелью из дем…
€295,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с интернетом, с подведенным электричеством
Рига, Латвия
3
1
78 м²
3-комнатная квартира в центре города Квартира: - Начат ремонт, будут поменяны полы, и де…
€119,800
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рига, Латвия
3
2
94 м²
Kern Residence - 3х комнатная квартира в новом проекте в Тихом центре. Свежий ремонт, по…
€360,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с лифтом, с интернетом, с подведенным электричеством
Рига, Латвия
6
2
275 м²
Блауманя 6 - 2х этажный пентхаус с террасой и видом на город - современный дизайн интерье…
€660,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством
kekavas pagasts, Латвия
3
1
85 м²
Продается 3-комнатная квартира в зеленом месте с развитой инфраструктурой. - Планировка: …
€185,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с лифтом, с гаражом, с интернетом
Рига, Латвия
4
2
94 м²
Panorama Plaza - 3 башня - 2024. Открыты резервации. 4-комнатная квартира в новом проект…
€299,491
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с гаражом, с интернетом
Рига, Латвия
3
1
86 м²
Panorama Plaza - 3 башня - 2024. Открыты резервации. 3-комнатная квартира в новом проект…
€278,765
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, с интернетом
Рига, Латвия
2
1
58 м²
Panorama Plaza - 3 башня - 2024. Открыты резервации. 2-комнатная квартира в новом проект…
€206,224
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, с интернетом
Рига, Латвия
1
1
34 м²
Panorama Plaza - 3 башня - 2024. Открыты резервации. 1-комнатная квартира в новом проект…
€133,683
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с лифтом, с гаражом, с интернетом
Рига, Латвия
4
2
94 м²
Panorama Plaza - 3 башня - 2024. Открыты резервации. 4-комнатная квартира в новом проект…
€278,765
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с гаражом, с интернетом
Рига, Латвия
3
1
86 м²
Panorama Plaza - 3 башня - 2024. Открыты резервации. 3-комнатная квартира в новом проект…
€258,039
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, с интернетом
Рига, Латвия
2
1
58 м²
Panorama Plaza - 3 башня - 2024. Открыты резервации. 2-комнатная квартира в новом проект…
€185,498
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, с интернетом
Рига, Латвия
1
1
34 м²
Panorama Plaza - 3 башня - 2024. Открыты резервации. 1-комнатная квартира в новом проект…
€118,138
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с лифтом, с гаражом, с интернетом
Рига, Латвия
4
2
94 м²
Panorama Plaza - 3 башня - 2024. Открыты резервации. 4-комнатная квартира в новом проект…
€263,220
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
Типы недвижимости в Видземе
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные
Параметры недвижимости в Видземе, Латвия
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL