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Жильё в Вентспилс, Латвия

1 объект найдено
Дом 13 спален в Вентспилс, Латвия
Дом 13 спален
Вентспилс, Латвия
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 374 м²
Этаж 2/2
€ 270,000

Параметры недвижимости в Вентспилс, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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