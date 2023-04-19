Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Земгале
  4. Вецумниекский край

Купить недвижимость в Вецумниекский край, Латвия

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 4 спальнив Рига, Латвия
Квартира 4 спальни
Рига, Латвия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 143 м²
€ 226,000
Светлая 5-комнатная квартира в отличном доме в одном из востребованных районов Риги! Квар…
Квартира 2 спальнив Рига, Латвия
Квартира 2 спальни
Рига, Латвия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м²
€ 260,000
Продаётся квартира в доме напротив парка Кронвальда. Планировка: - Квартира состоит из …
Квартира 3 комнатыв Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
3 Количество комнат 113 м² 2/3 Этаж
€ 475,000
";Villa Lido"; включает в себя 20 эксклюзивных апартаментов. Апартаменты предоставляются без…
Дом 3 спальнив Юрмала, Латвия
Дом 3 спальни
Юрмала, Латвия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 260 м² Количество этажей 2
€ 710,581
Юрмала, Дзинтари, пр.Эдинбургас. Дом - 260 кв.м. На первом этаже – гостиная с камином,…
Квартирав Lapenieki, Латвия
Квартира
Lapenieki, Латвия
207 м² 2/3 Этаж
€ 719,814
KADO, или «cadeau» по-французски, означает «подарок». KADO KARIM  - cовременный жилой компле…
Квартира 3 спальнив Рига, Латвия
Квартира 3 спальни
Рига, Латвия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 253 м²
€ 950,000
Продается пентхаус апартаменты с двумя спальнями в новом реконструированном проекте Аусекля …
Квартира 4 комнатыв Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
4 Количество комнат 168 м² 21/23 Этаж
€ 385,000
Продаем эксклюзивную квартиру с шикарными видами с 21 этажа! Проект Skanstes Virsotnes удобн…
Квартира 5 комнатв Lapenieki, Латвия
Квартира 5 комнат
Lapenieki, Латвия
5 Количество комнат 559 м² 3/3 Этаж
€ 399,990
Продает двухэтажные 5-комнатные апартаменты (жилая площадь 153, 7m²; площадь террасы 405m²) …
Квартира 1 спальняв Рига, Латвия
Квартира 1 спальня
Рига, Латвия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 83,000
Продаётся квартира в новом проекте City Home. Жилая площадь: 35м2 Планировка: - гост…
Квартира 1 спальняв Рига, Латвия
Квартира 1 спальня
Рига, Латвия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 4/5 Этаж
€ 38,821
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 5 комнатв Юрмала, Латвия
Квартира 5 комнат
Юрмала, Латвия
5 Количество комнат 200 м² 2/3 Этаж
€ 870,000
Продается двухуровневая квартира - таунхаус - квартира Майори. Дом расположен в дюнной зоне,…
Квартира 4 комнатыв Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
4 Количество комнат 151 м² 2/3 Этаж
€ 450,000
Предлагаем приобрести новую квартиру на Кипсале. Новый проект находится в эксклюзивном живоп…

Параметры недвижимости в Вецумниекский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти