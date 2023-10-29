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Жильё в Валмиера, Латвия

квартиры
5
5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты с лифтом, с двором в Валмиера, Латвия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с двором
Валмиера, Латвия
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Этаж 3/6
Апартаменты для настоящих любителей жизни. Приходи и живи - всё готово. Светлая, уютная и пр…
€450,000
Квартира 4 комнаты с лифтом, с двором в Валмиера, Латвия
Квартира 4 комнаты с лифтом, с двором
Валмиера, Латвия
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Этаж 6/6
Тербатас 33/35 – многоквартирный дом в югендстиле, который находится на перекрёстке улиц Лач…
€293,000
Квартира 3 комнаты с лифтом, с двором в Валмиера, Латвия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с двором
Валмиера, Латвия
Комнаты 3
Площадь 79 м²
Этаж 5/6
Тербатас 33/35 – многоквартирный дом в югендстиле, который находится на перекрёстке улиц Лач…
€171,600
Квартира 1 комната с лифтом, с двором в Валмиера, Латвия
Квартира 1 комната с лифтом, с двором
Валмиера, Латвия
Комнаты 1
Площадь 49 м²
Этаж 6/6
Тербатас 33/35 – многоквартирный дом в югендстиле, который находится на перекрёстке улиц Лач…
€85,000
Квартира 3 комнаты с лифтом, с двором в Валмиера, Латвия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с двором
Валмиера, Латвия
Комнаты 3
Площадь 112 м²
Этаж 2/6
Апартаменты для настоящих любителей жизни. Приходи и живи - всё готово. Светлая, уютная и пр…
€350,000

Параметры недвижимости в Валмиера, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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