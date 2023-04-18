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Купить недвижимость в Валкский край, Латвия

Валка
7
7 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Валка, Латвия
Квартира 2 комнаты
Валка, Латвия
2 Количество комнат 64 м² 3/4 Этаж
€ 213,200
Элитный Клубный дом в Сердце Юрмалы – “Vivaldi Platinum”Площади апартаментов от 63.6 до 318.…
Квартира 3 комнатыв Валка, Латвия
Квартира 3 комнаты
Валка, Латвия
3 Количество комнат 95 м² 2/4 Этаж
€ 277,440
Vivaldi Platinum – это синоним качества. При строительстве использовали только самые лучшие …
Квартира 4 комнатыв Валка, Латвия
Квартира 4 комнаты
Валка, Латвия
4 Количество комнат 124 м² 3/4 Этаж
€ 397,440
Vivaldi Platinum – это синоним качества. При строительстве использовали только самые лучшие …
Квартира 3 комнатыв Валка, Латвия
Квартира 3 комнаты
Валка, Латвия
3 Количество комнат 122 м² 1/4 Этаж
€ 381,140
Vivaldi Platinum – это синоним качества. При строительстве использовали только самые лучшие …
Квартира 3 комнатыв Валка, Латвия
Квартира 3 комнаты
Валка, Латвия
3 Количество комнат 95 м² 1/4 Этаж
€ 305,280
Vivaldi Platinum – это синоним качества. При строительстве использовали только самые лучшие …
Квартира 3 комнатыв Валка, Латвия
Квартира 3 комнаты
Валка, Латвия
3 Количество комнат 111 м² 3/4 Этаж
€ 356,160
Vivaldi Platinum – это синоним качества. При строительстве использовали только самые лучшие…
Квартира 4 комнатыв Валка, Латвия
Квартира 4 комнаты
Валка, Латвия
4 Количество комнат 97 м² 2/3 Этаж
€ 250,000
Квартира с балконом расположена на втором этаже трехэтажного дома.Полностью меблирована - вс…

Параметры недвижимости в Валкский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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