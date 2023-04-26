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Дома в Talsu novads, Латвия

2 объекта найдено
Дом 1 спальня в Pastende, Латвия
Дом 1 спальня
Pastende, Латвия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м² 2/2 Этаж
€ 350,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни в Igene, Латвия
Вилла 4 спальни
Igene, Латвия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 1 250 м² 2/2 Этаж
€ 180,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Talsu novads, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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