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Квартиры в Talsu novads, Латвия

Талси
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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Талси, Латвия
Квартира 4 комнаты
Талси, Латвия
4 Количество комнат 242 м² 2/3 Этаж
€ 850,000
Уникальное ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Все квартиры проданы. Дюны. Вид на море. Цена с полной отделкой. Мес…

Параметры недвижимости в Talsu novads, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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