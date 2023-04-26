Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Курземе
  4. Talsu novads

Жильё в Talsu novads, Латвия

Талси
1
3 объекта найдено
Дом 1 спальня в Pastende, Латвия
Дом 1 спальня
Pastende, Латвия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м² 2/2 Этаж
€ 350,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни в Igene, Латвия
Вилла 4 спальни
Igene, Латвия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 1 250 м² 2/2 Этаж
€ 180,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 4 комнаты в Талси, Латвия
Квартира 4 комнаты
Талси, Латвия
4 Количество комнат 242 м² 2/3 Этаж
€ 850,000
Уникальное ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Все квартиры проданы. Дюны. Вид на море. Цена с полной отделкой. Мес…

Параметры недвижимости в Talsu novads, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти