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Дома в Талси, Латвия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Талси, Латвия
Дом 5 комнат
Талси, Латвия
5 Количество комнат 385 м² Количество этажей 2
€ 675,000
Два дома в тихой части Юрмалы, Яундубулты, в окружении соснового леса, в 7 минутах ходьбы от…
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