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Жильё в Талси, Латвия

2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Талси, Латвия
Дом 5 комнат
Талси, Латвия
5 Количество комнат 385 м² Количество этажей 2
€ 675,000
Два дома в тихой части Юрмалы, Яундубулты, в окружении соснового леса, в 7 минутах ходьбы от…
Квартира 4 комнаты в Талси, Латвия
Квартира 4 комнаты
Талси, Латвия
4 Количество комнат 242 м² 2/3 Этаж
€ 850,000
Уникальное ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Все квартиры проданы. Дюны. Вид на море. Цена с полной отделкой. Мес…
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