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Жильё с бассейном в Латвии

квартиры
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дома
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3 объекта найдено
Дом 5 комнат в Skulte, Латвия
Дом 5 комнат
Skulte, Латвия
Комнаты 5
Площадь 259 м²
Количество этажей 2
€ 900,000
Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 4
Площадь 165 м²
Этаж 3/3
€ 399,000
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Площадь 138 м²
Этаж 3/3
€ 320,000

Регионы с недвижимостью на продажу

Юрмала
Земгале
Курземе
Елгава
Латгалия
Валка
Смилтене
Цесис
Лигатне
Огре
Стренчи
Мазсалаца
Саулкрасты
Сигулда
Даугавпилс
Краслава
Валмиера
Лиепая
Лимбажи
Руйиена

Параметры недвижимости в Латвии

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с видом на озеро
недорогая
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