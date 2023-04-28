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Квартиры в Стренчи, Латвия

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6 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Стренчи, Латвия
Квартира 5 комнат
Стренчи, Латвия
5 Количество комнат 310 м² 4/4 Этаж
€ 552,070
Новый проект Astra House состоит из двух трехэтажных домов с террасами. Каждое из зданий име…
Квартира 4 комнаты в Стренчи, Латвия
Квартира 4 комнаты
Стренчи, Латвия
4 Количество комнат 126 м² 1/4 Этаж
€ 296,240
Новый проект Astra House состоит из двух трехэтажных домов с террасами. Каждое из зданий име…
Квартира 3 комнаты в Стренчи, Латвия
Квартира 3 комнаты
Стренчи, Латвия
3 Количество комнат 174 м² 1/4 Этаж
€ 330,000
Квартира с полной отделкой. Новый проект Astra House состоит из двух трехэтажных домов с тер…
Квартира 2 комнаты в Стренчи, Латвия
Квартира 2 комнаты
Стренчи, Латвия
2 Количество комнат 62 м² 2/4 Этаж
€ 136,590
Новый проект Astra House состоит из двух трехэтажных домов с террасами. Каждое из зданий име…
Квартира 3 комнаты в Стренчи, Латвия
Квартира 3 комнаты
Стренчи, Латвия
3 Количество комнат 175 м² 1/4 Этаж
€ 270,510
Новый проект Astra House состоит из двух трехэтажных домов с террасами. Каждое из зданий име…
Квартира 2 комнаты в Стренчи, Латвия
Квартира 2 комнаты
Стренчи, Латвия
2 Количество комнат 77 м² 1/4 Этаж
€ 140,450
Новый проект Astra House состоит из двух трехэтажных домов с террасами. Каждое из зданий име…
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