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Виллы в Strautinu macibu un paraudzinasanas iestade, Латвия

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1 объект найдено
Вилла 27 спален в Kalniena, Латвия
Вилла 27 спален
Kalniena, Латвия
30 Количество комнат 27 ванных комнат 1 713 м² 2/2 Этаж
€ 860,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Strautinu macibu un paraudzinasanas iestade, Латвия

с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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