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Квартиры в Strautinu macibu un paraudzinasanas iestade, Латвия

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1 объект найдено
Квартира 8 спален в Stameriena, Латвия
Квартира 8 спален
Stameriena, Латвия
10 Количество комнат 1 ванных комнат 632 м² 1/2 Этаж
€ 55,000
Поместье Вонадзини находится в Стамериене, в районе Гулбене, который называют маленькой Швей…

Параметры недвижимости в Strautinu macibu un paraudzinasanas iestade, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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