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Купить недвижимость с видом на море в Стопиньский край, Латвия

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Параметры недвижимости в Стопиньский край, Латвия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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