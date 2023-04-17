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Купить дом в Стопиньский край, Латвия

3 объекта найдено
Дом 4 комнатыв Дреилини, Латвия
Дом 4 комнаты
Дреилини, Латвия
4 Количество комнат 110 м²
€ 300,000
Продается хороший объект для инвестиций в Дрейлини, на границе с Ригой. Квартира: -В до…
Дом 4 спальнив Дреилини, Латвия
Дом 4 спальни
Дреилини, Латвия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 161 м²
€ 180,000
Продается семейный дом в жилом районе Яунцекуле, в 15 минутах езды от Риги. Дом: - В цок…
Дом 8 комнатв Яунбрунавас, Латвия
Дом 8 комнат
Яунбрунавас, Латвия
8 Количество комнат 440 м² 2/2 Этаж
€ 485,000
Современный особняк для 2 семей в престижном месте - в зелёной зоне пригорода Риги - в посёл…

Параметры недвижимости в Стопиньский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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