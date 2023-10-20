Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Латвия
  4. Смилтенский край
  5. Дуплексы

Дуплексы в Смилтенский край, Латвия

Дуплекс В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 6 комнат для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka в Латвия
Дом 6 комнат для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Латвия
Комнаты 6
Площадь 400 м²
Этаж 2/2
Продаются 2 просторные части дома в Вайвари, Юрмала. В доме 3 етажа. Каждая часть по 400 м2 …
€298,190
Дом под аренду в Рига, Латвия
Дом под аренду
Рига, Латвия
Площадь 316 м²
Этаж 1/6
Особое Предложение! Мы предлагаем купить коммерческие помещения с заключенными договорами ар…
€820,000
Квартира 3 комнаты с двором в Марупский край, Латвия
Квартира 3 комнаты с двором
Марупский край, Латвия
Комнаты 3
Площадь 99 м²
Этаж 2/5
Продаются трехкомнатные апартаменты с высококачественным интерьером и просторным балконом. …
€150,000
Квартира 3 комнаты с лифтом, с двором в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с двором
Юрмала, Латвия
Комнаты 3
Площадь 87 м²
Этаж 2/4
Новый курортный квартал состоит из девяти четырехэтажных зданий или секций. Yдобное место и …
€290,000
Квартира 3 комнаты с охраняемой территорией в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты с охраняемой территорией
Рига, Латвия
Комнаты 3
Площадь 115 м²
Этаж 2/5
Классическая квартира  с 3 комнатами находится в восстановленной части Kalpaka Park Residenc…
€400,499
Квартира 4 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Рига, Латвия
Квартира 4 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Рига, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 287 м²
Светлая 5-комнатная квартира в клубном доме. Квартира: - Газовое отопление со своими счё…
€343,424
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с модемом в Рига, Латвия
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с модемом
Рига, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1/5
Для расширенных дверных проемов и без порогов квартира возле Ziedondarza. При ремонте замене…
€94,566
Квартира 2 спальни с подведенным электричеством, с водоснабжением, с Shower в Рига, Латвия
Квартира 2 спальни с подведенным электричеством, с водоснабжением, с Shower
Рига, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Новая трехкомнатная квартира с качественной отделкой. Квартира состоит из просторной гостин…
€99,444
Квартира 2 комнаты с балконом, с террасой, для сдачи в аренду в Юрмала, Латвия
Квартира 2 комнаты с балконом, с террасой, для сдачи в аренду
Юрмала, Латвия
Комнаты 2
Площадь 82 м²
Этаж 4/7
Предлагаем квартиру в новом проекте ''Юрмальская волна''. Элегантно обставленная новой мебел…
€591,410
Квартира 3 комнаты с лифтом, с двором в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с двором
Рига, Латвия
Комнаты 3
Площадь 77 м²
Этаж 3/5
Здания построенные в начале 1912. года по проекту Мартина Нукша. Проект имеет  внутренний дв…
€177,790
Квартира 3 комнаты для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с охраняемой территорией в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с охраняемой территорией
Рига, Латвия
Комнаты 3
Площадь 118 м²
Этаж 6/7
Мансардная квартира с террасой.- Полная отделка (стены окрашены, паркетный пол, деревянные о…
€392,617
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
Комнаты 4
Площадь 104 м²
Этаж 2/4
Апартаменты в самом сердце Юрмалы на улице Турайдас, в Дзинтари! На краю соснового леса Юрма…
€422,036

Параметры недвижимости в Смилтенский край, Латвия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти