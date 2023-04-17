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Купить недвижимость в Смилтенский край, Латвия

Смилтене
8
18 объектов найдено
Дом 3 спальнив Смилтене, Латвия
Дом 3 спальни
Смилтене, Латвия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 240 м²
€ 255,000
Продается семейный дом в Вангажи. Дом продается со всей мебелью, представленной на фотогр…
Дом 5 комнатв Смилтене, Латвия
Дом 5 комнат
Смилтене, Латвия
5 Количество комнат 246 м² Количество этажей 3
€ 980,000
Предлагается дом на продажу. Настоящий дом деревянной архитектуры на первой линии. Этот изыс…
Квартира 1 комнатав Grundzale, Латвия
Квартира 1 комната
Grundzale, Латвия
1 Количество комнат 33 м² 3/5 Этаж
€ 92,000
Благоустроенная квартира, студия типа  в Старой Риге. Инвестиционный объект.Встроенная кухня…
Квартира 2 комнатыв Grundzale, Латвия
Квартира 2 комнаты
Grundzale, Латвия
2 Количество комнат 62 м² 3/5 Этаж
€ 179,000
Благоустроенная квартира с одной спальней в Старой Риге. (фасадная квартира)Инвестиционный о…
Квартира 1 комнатав Grundzale, Латвия
Квартира 1 комната
Grundzale, Латвия
1 Количество комнат 30 м² 2/5 Этаж
€ 87,000
Благоустроенная квартира, студия типа  в Старой Риге. Инвестиционный объект.Встроенная кухня…
Квартира 2 комнатыв Grundzale, Латвия
Квартира 2 комнаты
Grundzale, Латвия
2 Количество комнат 53 м² 2/5 Этаж
€ 158,000
Благоустроенная квартира с одной спальней в Старой Риге. (фасадная квартира)Инвестиционный о…
Квартира 2 комнатыв Grundzale, Латвия
Квартира 2 комнаты
Grundzale, Латвия
2 Количество комнат 38 м² 2/5 Этаж
€ 112,000
Благоустроенная квартира с одной спальней в Старой Риге. Инвестиционный объект.Встроенная ку…
Квартира 2 комнатыв Grundzale, Латвия
Квартира 2 комнаты
Grundzale, Латвия
2 Количество комнат 71 м² 2/5 Этаж
€ 210,000
Благоустроенная квартира с одной спальней в Старой Риге. (фасадная квартира)Инвестиционный о…
Квартира 4 комнатыв Launkalne, Латвия
Квартира 4 комнаты
Launkalne, Латвия
4 Количество комнат 128 м² 1/4 Этаж
€ 420,000
Эксклюзивная возможность приобрести свою собственную тихую гавань, в дали от шумного-многолю…
Квартира 3 комнатыв Launkalne, Латвия
Квартира 3 комнаты
Launkalne, Латвия
3 Количество комнат 88 м² 2/3 Этаж
€ 255,000
Продаётся квартира в курортном городе Юрмала, в Лиелупе. Квартира находится всего в 900 метр…
Квартира 3 комнатыв Kalnamuiza, Латвия
Квартира 3 комнаты
Kalnamuiza, Латвия
3 Количество комнат 235 м² 2/6 Этаж
€ 940,000
Просторная трехкомнатная квартира в дюнной зоне Юрмалы в элитном проекте “Marienbad-2”. Гост…
Квартира 2 комнатыв Смилтене, Латвия
Квартира 2 комнаты
Смилтене, Латвия
2 Количество комнат 105 м² 3/4 Этаж
€ 320,000
Комфортабельные, хорошо оборудованные апартаменты на 1 линии с видом на море и сосновый лес.…
Дом 9 комнатв Смилтене, Латвия
Дом 9 комнат
Смилтене, Латвия
9 Количество комнат 600 м² 3/3 Этаж
€ 1,300,000
Особняк у Белого озера (Baltezers) Дом сдан в эксплуатацию в декабре 2008 года. Расположен…
Квартира 2 комнатыв Смилтене, Латвия
Квартира 2 комнаты
Смилтене, Латвия
2 Количество комнат 67 м² 2/5 Этаж
€ 107,021
  Продаются двухкомнатные апартаменты с высококачественным интерьером и просторным балконом.…
Дом 7 комнатв Launkalne, Латвия
Дом 7 комнат
Launkalne, Латвия
7 Количество комнат 266 м² Количество этажей 2
€ 700,000
Продайте просторный дом с ухоженным двором. Все городские коммуникации связаны с домом, ярки…
Квартира 3 комнатыв Смилтене, Латвия
Квартира 3 комнаты
Смилтене, Латвия
3 Количество комнат 99 м² 2/5 Этаж
€ 150,000
Продаются трехкомнатные апартаменты с высококачественным интерьером и просторным балконом. …
Квартирав Смилтене, Латвия
Квартира
Смилтене, Латвия
66 м² 4/5 Этаж
€ 91,740
„Zelta Rasa”. Новый проект, расположенный на границе Риги и Марупе, на перекрестке улиц  Lie…
Дом 5 комнатв Смилтене, Латвия
Дом 5 комнат
Смилтене, Латвия
5 Количество комнат 484 м² Количество этажей 2
€ 490,000
Продается частный дом в Марупе с ландшафтным садом.На первом этаже дома находится холл, гост…

Параметры недвижимости в Смилтенский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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