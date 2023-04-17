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Купить квартиру в Смилтене, Латвия

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4 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Смилтене, Латвия
Квартира 2 комнаты
Смилтене, Латвия
2 Количество комнат 105 м² 3/4 Этаж
€ 320,000
Комфортабельные, хорошо оборудованные апартаменты на 1 линии с видом на море и сосновый лес.…
Квартира 2 комнатыв Смилтене, Латвия
Квартира 2 комнаты
Смилтене, Латвия
2 Количество комнат 67 м² 2/5 Этаж
€ 107,021
  Продаются двухкомнатные апартаменты с высококачественным интерьером и просторным балконом.…
Квартира 3 комнатыв Смилтене, Латвия
Квартира 3 комнаты
Смилтене, Латвия
3 Количество комнат 99 м² 2/5 Этаж
€ 150,000
Продаются трехкомнатные апартаменты с высококачественным интерьером и просторным балконом. …
Квартирав Смилтене, Латвия
Квартира
Смилтене, Латвия
66 м² 4/5 Этаж
€ 91,740
„Zelta Rasa”. Новый проект, расположенный на границе Риги и Марупе, на перекрестке улиц  Lie…
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