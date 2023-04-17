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Купить недвижимость в Смилтене, Латвия

8 объектов найдено
Дом 3 спальнив Смилтене, Латвия
Дом 3 спальни
Смилтене, Латвия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 240 м²
€ 255,000
Продается семейный дом в Вангажи. Дом продается со всей мебелью, представленной на фотогр…
Дом 5 комнатв Смилтене, Латвия
Дом 5 комнат
Смилтене, Латвия
5 Количество комнат 246 м² Количество этажей 3
€ 980,000
Предлагается дом на продажу. Настоящий дом деревянной архитектуры на первой линии. Этот изыс…
Квартира 2 комнатыв Смилтене, Латвия
Квартира 2 комнаты
Смилтене, Латвия
2 Количество комнат 105 м² 3/4 Этаж
€ 320,000
Комфортабельные, хорошо оборудованные апартаменты на 1 линии с видом на море и сосновый лес.…
Дом 9 комнатв Смилтене, Латвия
Дом 9 комнат
Смилтене, Латвия
9 Количество комнат 600 м² 3/3 Этаж
€ 1,300,000
Особняк у Белого озера (Baltezers) Дом сдан в эксплуатацию в декабре 2008 года. Расположен…
Квартира 2 комнатыв Смилтене, Латвия
Квартира 2 комнаты
Смилтене, Латвия
2 Количество комнат 67 м² 2/5 Этаж
€ 107,021
  Продаются двухкомнатные апартаменты с высококачественным интерьером и просторным балконом.…
Квартира 3 комнатыв Смилтене, Латвия
Квартира 3 комнаты
Смилтене, Латвия
3 Количество комнат 99 м² 2/5 Этаж
€ 150,000
Продаются трехкомнатные апартаменты с высококачественным интерьером и просторным балконом. …
Квартирав Смилтене, Латвия
Квартира
Смилтене, Латвия
66 м² 4/5 Этаж
€ 91,740
„Zelta Rasa”. Новый проект, расположенный на границе Риги и Марупе, на перекрестке улиц  Lie…
Дом 5 комнатв Смилтене, Латвия
Дом 5 комнат
Смилтене, Латвия
5 Количество комнат 484 м² Количество этажей 2
€ 490,000
Продается частный дом в Марупе с ландшафтным садом.На первом этаже дома находится холл, гост…
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