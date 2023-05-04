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Дома в Skrundas novads, Латвия

1 объект найдено
Дом в Skrundas novads, Латвия
Дом
Skrundas novads, Латвия
€ 1,200,000
Предлагаем приобрести эксклюзивный замковый комплекс, который находится в одном из самых жив…

Параметры недвижимости в Skrundas novads, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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