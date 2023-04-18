Купить недвижимость в Сигулдский край, Латвия

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6 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
3 Количество комнат
85 м²
4/7 Этаж
€ 277,579
Проект LOFTS&ROSEGOLD расположен на улице Стрелниеку, д.8 – в самой респектабельной и пр…
Квартира 2 комнаты
Сигулда, Латвия
2 Количество комнат
46 м²
5/7 Этаж
€ 142,701
Проект LOFTS&ROSEGOLD расположен на улице Стрелниеку, д.8 – в самой респектабельной и пр…
Квартира 4 комнаты
Сигулда, Латвия
4 Количество комнат
102 м²
2/7 Этаж
€ 197,174
Проект LOFTS&ROSEGOLD расположен на улице Стрелниеку, д.8 – в самой респектабельной и пр…
Квартира 4 комнаты
Сигулда, Латвия
4 Количество комнат
146 м²
7/7 Этаж
€ 635,877
Проект LOFTS&ROSEGOLD расположен на улице Стрелниеку, д.8 – в самой респектабельной и пр…
Квартира 9 комнат
Сигулда, Латвия
9 Количество комнат
279 м²
6/7 Этаж
€ 941,678
Проект LOFTS&ROSEGOLD расположен на улице Стрелниеку, д.8 – в самой респектабельной и пр…
Дом
Krimulda, Латвия
7 000 м²
3/3 Этаж
€ 2,950,000
Комплекс зданий представляет собой один из наиболее ярких примеров эпохи классицизма в Лат…
Параметры недвижимости в Сигулдский край, Латвия
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