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Жильё в Saulkrastu novads, Латвия

Саулкрасты
5
5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Саулкрасты, Латвия
Квартира 3 комнаты
Саулкрасты, Латвия
Комнаты 3
Площадь 88 м²
Этаж 3/6
€ 328,000
Квартира 4 комнаты в Саулкрасты, Латвия
Квартира 4 комнаты
Саулкрасты, Латвия
Комнаты 4
Площадь 125 м²
Этаж 5/6
€ 485,000
Квартира 3 комнаты в Саулкрасты, Латвия
Квартира 3 комнаты
Саулкрасты, Латвия
Комнаты 3
Площадь 79 м²
Этаж 4/6
€ 300,000
Квартира 3 комнаты в Саулкрасты, Латвия
Квартира 3 комнаты
Саулкрасты, Латвия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Этаж 3/6
€ 400,000
Дом 6 комнат в Саулкрасты, Латвия
Дом 6 комнат
Саулкрасты, Латвия
Комнаты 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
€ 375,000

Параметры недвижимости в Saulkrastu novads, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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