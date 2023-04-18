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Купить квартиру в Саулкрасты, Латвия

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Саулкрасты, Латвия
Квартира 3 комнаты
Саулкрасты, Латвия
3 Количество комнат 88 м² 3/6 Этаж
€ 328,000
В предложении трехкомнатная квартира с индивидуально разработанным дизайном интерьера в ново…
Квартира 4 комнатыв Саулкрасты, Латвия
Квартира 4 комнаты
Саулкрасты, Латвия
4 Количество комнат 125 м² 5/6 Этаж
€ 485,000
Продается 4-комнатная квартира в элитном доме на улице Аусекла 4, в тихом центре Риги.Апарта…
Квартира 3 комнатыв Саулкрасты, Латвия
Квартира 3 комнаты
Саулкрасты, Латвия
3 Количество комнат 79 м² 4/6 Этаж
€ 300,000
Продается 3-комнатная квартира в элитном доме на улице Аусекла 4, в тихом центре Риги.Апарта…
Квартира 3 комнатыв Саулкрасты, Латвия
Квартира 3 комнаты
Саулкрасты, Латвия
3 Количество комнат 90 м² 3/6 Этаж
€ 400,000
Продается двухэтажная квартира в элитном доме на улице Аусекла 4, в тихом центре Риги.Апарта…
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