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Жильё в Салдусский край, Латвия

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Bukupe, Латвия
Дом 3 спальни
Bukupe, Латвия
Комнаты 4
Площадь 335 м²
€ 250,000

Параметры недвижимости в Салдусский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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