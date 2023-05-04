Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Видземе
  4. Саласпилсский край
  5. Саласпилс
  6. Дома

Дома в Саласпилс, Латвия

1 объект найдено
Дом 17 спален в Pikurgas, Латвия
Дом 17 спален
Pikurgas, Латвия
20 Количество комнат 4 ванных комнат 376 м² 3/4 Этаж
€ 245,000
Внушительный 14-метровый дом, необычное здание, достойное столетней постройки по разумной це…
Realting.com
Перейти