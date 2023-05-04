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Квартиры в Саласпилс, Латвия

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1 объект найдено
Квартира 6 комнат в Саласпилс, Латвия
Квартира 6 комнат
Саласпилс, Латвия
6 Количество комнат 500 м² 3/3 Этаж
€ 450,000
Продаётся просторный частный дом в Адажах.Особняк 3 уровней. Общая жилая площадь помещений …
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