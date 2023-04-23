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Жильё в Салацгривский край, Латвия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Tuja, Латвия
Дом 4 комнаты
Tuja, Латвия
4 Количество комнат 100 м² 1/2 Этаж
€ 105,000
Продаю квартиру (100 m2) в частном доме в Саулкрасти с землей в районе Белой Дюны. Квартира …

Параметры недвижимости в Салацгривский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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