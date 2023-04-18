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Купить квартиру в Руйиенский край, Латвия

Руйиена
3
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3 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Руйиена, Латвия
Квартира 3 комнаты
Руйиена, Латвия
3 Количество комнат 130 м² 3/6 Этаж
€ 450,000
Апартаменты для настоящих любителей жизни. Приходи и живи - всё готово. Светлая, уютная и пр…
Квартира 3 комнатыв Руйиена, Латвия
Квартира 3 комнаты
Руйиена, Латвия
3 Количество комнат 112 м² 2/6 Этаж
€ 350,000
Апартаменты для настоящих любителей жизни. Приходи и живи - всё готово. Светлая, уютная и пр…
Квартира 6 комнатв Руйиена, Латвия
Квартира 6 комнат
Руйиена, Латвия
6 Количество комнат 204 м² 4/7 Этаж
€ 408,000
Просторная 6-комнатная квартира в тихом центре Риги.  Квартира расположена на 4-ом этаже 7-и…

Параметры недвижимости в Руйиенский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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