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Купить недвижимость в Руцавский край, Латвия

1 объект найдено
Квартира 4 спальнив Pape, Латвия
Квартира 4 спальни
Pape, Латвия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 130 м² 1/1 Этаж
€ 290,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Руцавский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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