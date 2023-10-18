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Дома в Ропажский край, Латвия

5 объектов найдено
Дом 3 спальни с балконом, с гаражом, с подвалом в Муцениеки, Латвия
Дом 3 спальни с балконом, с гаражом, с подвалом
Муцениеки, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Особняк в Суниши - престижном поселке под Ригой. Описание: - Дом с качественной, дорогой…
€420,000
Дом 4 комнаты с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Муцениеки, Латвия
Дом 4 комнаты с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Муцениеки, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 235 м²
Продается просторный одноэтажный жилой дом в престижном поселке Суниши. Общая площадь дома с…
€250,000
Дом с подвалом, с подведенным электричеством, с газом в Муцениеки, Латвия
Дом с подвалом, с подведенным электричеством, с газом
Муцениеки, Латвия
Площадь 254 м²
Продается секция 2-квартирного дома в поселке Суниши. Описание: - Высокие потолки соз…
€205,000
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Муцениеки, Латвия
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Муцениеки, Латвия
Комнаты 5
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Предлагаем на продажу эксклюзивный, шикарный дом в посёлке Suņīši, элитный посёлок закрыто…
€450,000
Дом 7 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Муцениеки, Латвия
Дом 7 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Муцениеки, Латвия
Комнаты 7
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Предлагаем на продажу эксклюзивный, шикарный дом в посёлке Suņīši, элитный посёлок закрыто…
€590,000

Параметры недвижимости в Ропажский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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