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Квартиры в Ропажский край, Латвия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством в Ropazi, Латвия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством
Ropazi, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Продается 3-комнатная квартира в Вангажах. - Работы по ремонту дома планируется начать в …
€50,000

Параметры недвижимости в Ропажский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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