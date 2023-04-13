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Купить дом с бассейном в Риге, Латвия

1 объект найдено
Дом 3 спальнив Рига, Латвия
Дом 3 спальни
Рига, Латвия
5 Количество комнат 422 м² 2/2 Этаж
€ 795,000
Продаем шикарный дом в единственном поселке закрытого типа в Риге! Идеальное расположение дл…

Параметры недвижимости в Риге, Латвия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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