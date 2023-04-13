Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Видземе
  4. Рига
  5. Квартиры

Купить квартиру с бассейном в Риге, Латвия

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 4 комнатыв Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
4 Количество комнат 165 м² 3/3 Этаж
€ 399,000
В тихом центре Юрмалы, в Булдури, в окружении сосен возведён 3-х этажный дом. Дом находится …
Квартира 2 комнатыв Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
2 Количество комнат 138 м² 3/3 Этаж
€ 320,000
В тихом центре Юрмалы, в Булдури, в окружении сосен возведён 3-х этажный дом. Дом находится …

Параметры недвижимости в Риге, Латвия

с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти