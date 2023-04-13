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Купить квартиру с видом на море в Риге, Латвия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
3 Количество комнат 86 м² 1/3 Этаж
€ 357,000
  Добро пожаловать домой. Проект спроектирован как эксклюзивный и уютный дом в самом центре …
Квартира 2 комнатыв Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
2 Количество комнат 146 м² 3/3 Этаж
€ 374,000
  Добро пожаловать домой. Проект спроектирован как эксклюзивный и уютный дом в самом центре …

Параметры недвижимости в Риге, Латвия

с бассейном
недорогая
элитное
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