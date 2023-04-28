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Дома в Резекне, Латвия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Резекне, Латвия
Дом 5 комнат
Резекне, Латвия
5 Количество комнат 290 м² Количество этажей 2
€ 995,000
Продается хороший дом в Юрмале. Дом является памятником архитектуры и выдержан в классическо…

Параметры недвижимости в Резекне, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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