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Квартиры в Резекне, Латвия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Резекне, Латвия
Квартира 3 комнаты
Резекне, Латвия
3 Количество комнат 64 м² 4/7 Этаж
€ 259,000
Продается уютная 3-х комнатная квартира в центре Риги, в проекте "Паркерс".Дизайнерские инте…
Квартира 2 комнаты в Резекне, Латвия
Квартира 2 комнаты
Резекне, Латвия
2 Количество комнат 56 м² 5/7 Этаж
€ 250,000
Продается уютная квартира в центре Риги, в проекте "Паркер'с".Дизайнерские интерьеры в споко…

Параметры недвижимости в Резекне, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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