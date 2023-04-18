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Купить квартиру в Приекульский край, Латвия

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8 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Priekuli, Латвия
Квартира 3 комнаты
Priekuli, Латвия
3 Количество комнат 101 м² 5/7 Этаж
€ 443,300
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…
Квартира 4 комнатыв Priekuli, Латвия
Квартира 4 комнаты
Priekuli, Латвия
4 Количество комнат 137 м² 5/7 Этаж
€ 618,995
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…
Квартира 3 комнатыв Priekuli, Латвия
Квартира 3 комнаты
Priekuli, Латвия
3 Количество комнат 93 м² 5/7 Этаж
€ 391,020
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…
Квартира 4 комнатыв Priekuli, Латвия
Квартира 4 комнаты
Priekuli, Латвия
4 Количество комнат 127 м² 4/7 Этаж
€ 575,940
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…
Квартира 2 комнатыв Priekuli, Латвия
Квартира 2 комнаты
Priekuli, Латвия
2 Количество комнат 70 м² 3/7 Этаж
€ 266,380
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…
Квартира 2 комнатыв Priekuli, Латвия
Квартира 2 комнаты
Priekuli, Латвия
2 Количество комнат 47 м² 3/7 Этаж
€ 174,040
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…
Квартира 6 комнатв Priekuli, Латвия
Квартира 6 комнат
Priekuli, Латвия
6 Количество комнат 186 м² 2/7 Этаж
€ 788,000
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…
Квартира 3 комнатыв Priekuli, Латвия
Квартира 3 комнаты
Priekuli, Латвия
3 Количество комнат 100 м² 2/7 Этаж
€ 364,140
Элегантный и современный новый проект с яркими, просторными и качественными апартаментами ра…

Параметры недвижимости в Приекульский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
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