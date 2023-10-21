ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Латвия
Ozolnieku novads
Виллы
Виллы в Ozolnieku novads, Латвия
Вилла
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
4
178 м²
1/4
Продается эксклюзивная четырехкомнатная квартира в Дзинтари в тихом центре Юрмале, название …
€744,634
Рекомендовать
Дом 4 комнаты с парковкой
Рига, Латвия
4
195 м²
1/3
Предлагаем современный дом в одном из самых престижных и зеленных районов Риги - Межапарке…
€592,662
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
4
158 м²
3/3
€350,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Латвия
4
146 м²
2/3
Предлагаем приобрести эксклюзивную 4-комнатную квартиру, аналогов которой нет на латвийском …
€644,739
Рекомендовать
Дом 6 комнат с балконом, с террасой, для сдачи в аренду
Латвия
6
300 м²
Имущество недалеко от моря – светлая часть рядных домов в районе Асари, в тихой ухоженной ср…
€491,458
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Рига, Латвия
4
1
95 м²
Продается 4-комнатная квартира в Плявниеках в новом проекте. Квартира предлагается с полной …
€211,743
Рекомендовать
Квартира 5 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Рига, Латвия
5
248 м²
4/4
Продажа квартир в новом элитном проекте в эксклюзивном месте - Вецрига (Старая Рига) квартал…
€922,473
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством
Юрмала, Латвия
4
2
122 м²
Продаётся 4х комнатная квартира в 150м от моря Описание: - Видеонаблюдение. - Парковочн…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с террасой
Рига, Латвия
3
106 м²
4/5
Полностью оборудованая квартира на продажу. Квартира находится в одном из самых престижных м…
€495,953
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Рига, Латвия
3
191 м²
2/7
Предлагаем приобрести квартиру в самом шикарном месте Риги - Тихом центре, в наиболее респек…
€379,900
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
3
68 м²
1/3
Предлагаем на продажу квартиры в новом комплексе в центре Юрмалы. Проект находится в Дзинт…
€296,331
Рекомендовать
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Рига, Латвия
5
253 м²
2
Предлагаем приобрести элегантную и современную Виллу (близнец) в одном из самых престижных р…
€589,192
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Ozolnieku novads, Латвия
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL