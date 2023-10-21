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Квартиры в Ozolnieku novads, Латвия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством в Aizupe, Латвия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством
Aizupe, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Продается трехкомнатная квартира в известном проекте в Иецавкрасты. Многоквартирный дом Иец…
€145,000

Параметры недвижимости в Ozolnieku novads, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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