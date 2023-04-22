Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Видземе
  4. Олайнский край
  5. Квартиры

Квартиры в Олайнский край, Латвия

Olaines pagasts
1
Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Medemciems, Латвия
Квартира 3 спальни
Medemciems, Латвия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 131 м² 2/2 Этаж
€ 168,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Олайнский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти