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Жильё в Олайнский край, Латвия

Olaines pagasts
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4 объекта найдено
Дом 4 спальни в Straume, Латвия
Дом 4 спальни
Straume, Латвия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 127 м² 2/2 Этаж
€ 55,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом в Olaines pagasts, Латвия
Дом
Olaines pagasts, Латвия
1 421 м² Количество этажей 7
€ 3,500,000
Совершенно новое строительство - Miera 6 Продажа всего здания - 3 500 000 евро Общая площа…
Квартира 3 спальни в Medemciems, Латвия
Квартира 3 спальни
Medemciems, Латвия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 131 м² 2/2 Этаж
€ 168,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом в Berzpils, Латвия
Дом
Berzpils, Латвия
500 м² 4/4 Этаж
€ 500,000
Дом расположен в Кекавской волости, всего в 15 минутах езды от Риги. Тихое, спокойное и зеле…

Параметры недвижимости в Олайнский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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