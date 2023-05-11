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Квартиры в Ogres novads, Латвия

Огре
3
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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Огре, Латвия
Квартира 3 комнаты
Огре, Латвия
Комнаты 3
Площадь 98 м²
Этаж 2/3
€ 340,000
Квартира 3 комнаты в Огре, Латвия
Квартира 3 комнаты
Огре, Латвия
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Этаж 3/3
€ 454,667
Квартира 4 комнаты в Огре, Латвия
Квартира 4 комнаты
Огре, Латвия
Комнаты 4
Площадь 110 м²
Этаж 2/3
€ 483,130

Параметры недвижимости в Ogres novads, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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