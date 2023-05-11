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Жильё в Ogres novads, Латвия

Огре
6
8 объектов найдено
Дом 4 спальни в Licupe, Латвия
Дом 4 спальни
Licupe, Латвия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Этаж 2/2
€ 289,000
Квартира 3 комнаты в Огре, Латвия
Квартира 3 комнаты
Огре, Латвия
Комнаты 3
Площадь 98 м²
Этаж 2/3
€ 340,000
Квартира 3 комнаты в Огре, Латвия
Квартира 3 комнаты
Огре, Латвия
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Этаж 3/3
€ 454,667
Квартира 4 комнаты в Огре, Латвия
Квартира 4 комнаты
Огре, Латвия
Комнаты 4
Площадь 110 м²
Этаж 2/3
€ 483,130
Дом 5 комнат в keipene, Латвия
Дом 5 комнат
keipene, Латвия
Комнаты 5
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
€ 250,000
Дом 3 комнаты в Огре, Латвия
Дом 3 комнаты
Огре, Латвия
Комнаты 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
€ 235,000
Дом 5 комнат в Огре, Латвия
Дом 5 комнат
Огре, Латвия
Комнаты 5
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
€ 300,000
Дом 4 комнаты в Огре, Латвия
Дом 4 комнаты
Огре, Латвия
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
€ 176,750

Параметры недвижимости в Ogres novads, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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