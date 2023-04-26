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Дома в Огре, Латвия

3 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Огре, Латвия
Дом 3 комнаты
Огре, Латвия
3 Количество комнат 135 м² Количество этажей 2
€ 235,000
Энергоэффективный дом с низкими эксплуатационными расходами. В доме есть просторная гостиная…
Дом 5 комнат в Огре, Латвия
Дом 5 комнат
Огре, Латвия
5 Количество комнат 188 м² Количество этажей 2
€ 300,000
Энергоэффективный дом с низкими эксплуатационными расходами. В доме есть просторная гостиная…
Дом 4 комнаты в Огре, Латвия
Дом 4 комнаты
Огре, Латвия
4 Количество комнат 140 м² Количество этажей 1
€ 176,750
Продается элегантный семейный дом в скандинавском стиле. Экономичный, энергоэффективный и пр…
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