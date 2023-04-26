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Квартиры в Огре, Латвия

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Огре, Латвия
Квартира 3 комнаты
Огре, Латвия
3 Количество комнат 98 м² 2/3 Этаж
€ 340,000
Новый жилой комплекс “Элегия” состоит из трех отдельных домов, которые объединены в одном ко…
Квартира 3 комнаты в Огре, Латвия
Квартира 3 комнаты
Огре, Латвия
3 Количество комнат 95 м² 3/3 Этаж
€ 454,667
Новый жилой комплекс “Элегия” состоит из трех отдельных домов, которые объединены в одном ко…
Квартира 4 комнаты в Огре, Латвия
Квартира 4 комнаты
Огре, Латвия
4 Количество комнат 110 м² 2/3 Этаж
€ 483,130
Новый жилой комплекс “Элегия” состоит из трех отдельных домов, которые объединены в одном ко…
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