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Жильё в Огре, Латвия

6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Огре, Латвия
Квартира 3 комнаты
Огре, Латвия
3 Количество комнат 98 м² 2/3 Этаж
€ 340,000
Новый жилой комплекс “Элегия” состоит из трех отдельных домов, которые объединены в одном ко…
Квартира 3 комнаты в Огре, Латвия
Квартира 3 комнаты
Огре, Латвия
3 Количество комнат 95 м² 3/3 Этаж
€ 454,667
Новый жилой комплекс “Элегия” состоит из трех отдельных домов, которые объединены в одном ко…
Квартира 4 комнаты в Огре, Латвия
Квартира 4 комнаты
Огре, Латвия
4 Количество комнат 110 м² 2/3 Этаж
€ 483,130
Новый жилой комплекс “Элегия” состоит из трех отдельных домов, которые объединены в одном ко…
Дом 3 комнаты в Огре, Латвия
Дом 3 комнаты
Огре, Латвия
3 Количество комнат 135 м² Количество этажей 2
€ 235,000
Энергоэффективный дом с низкими эксплуатационными расходами. В доме есть просторная гостиная…
Дом 5 комнат в Огре, Латвия
Дом 5 комнат
Огре, Латвия
5 Количество комнат 188 м² Количество этажей 2
€ 300,000
Энергоэффективный дом с низкими эксплуатационными расходами. В доме есть просторная гостиная…
Дом 4 комнаты в Огре, Латвия
Дом 4 комнаты
Огре, Латвия
4 Количество комнат 140 м² Количество этажей 1
€ 176,750
Продается элегантный семейный дом в скандинавском стиле. Экономичный, энергоэффективный и пр…
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