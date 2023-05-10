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Дома в Ницский край, Латвия

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Бернаты, Латвия
Дом 3 спальни
Бернаты, Латвия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 336 м²
Этаж 2/2
€ 600,000

Параметры недвижимости в Ницский край, Латвия

с бассейном
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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