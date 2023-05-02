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Квартиры в Medzes pagasts, Латвия

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1 объект найдено
Квартира 10 спален в Kapsede, Латвия
Квартира 10 спален
Kapsede, Латвия
12 Количество комнат 2 ванных комнат 1 980 м² 2/2 Этаж
€ 280,000
Уникальное свойство превращаться в жемчужину - особняк, привлекающий внимание своей простой …

Параметры недвижимости в Medzes pagasts, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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