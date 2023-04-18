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Купить недвижимость в Мазсалацский край, Латвия

Мазсалаца
5
5 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Мазсалаца, Латвия
Квартира 2 комнаты
Мазсалаца, Латвия
2 Количество комнат 38 м² 2/5 Этаж
€ 99,000
Восстановлен дом на ул. Авоту 4, спроектированный известным архитектором Карлом Иоганном Фел…
Квартира 4 комнатыв Мазсалаца, Латвия
Квартира 4 комнаты
Мазсалаца, Латвия
4 Количество комнат 66 м² 5/5 Этаж
€ 119,280
Восстановлен дом на ул. Авоту 4, спроектированный известным архитектором Карлом Иоганном Фел…
Квартира 2 комнатыв Мазсалаца, Латвия
Квартира 2 комнаты
Мазсалаца, Латвия
2 Количество комнат 38 м² 5/5 Этаж
€ 60,240
Восстановлен дом на ул. Авоту 4, спроектированный известным архитектором Карлом Иоганном Фел…
Квартира 2 комнатыв Мазсалаца, Латвия
Квартира 2 комнаты
Мазсалаца, Латвия
2 Количество комнат 33 м² 5/5 Этаж
€ 51,350
Восстановлен дом на ул. Авоту 4, спроектированный известным архитектором Карлом Иоганном Фел…
Квартира 2 комнатыв Мазсалаца, Латвия
Квартира 2 комнаты
Мазсалаца, Латвия
2 Количество комнат 27 м² 1/5 Этаж
€ 39,320
Восстановлен дом на ул. Авоту 4, спроектированный известным архитектором Карлом Иоганном Фел…

Параметры недвижимости в Мазсалацский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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